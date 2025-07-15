Прогноз погоды в Харькове на ближайшие дни сулит спокойное лето без осадков и с минимальными погодными колебаниями, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на sinoptik.ua .

Город встречает середину июля теплой, комфортной атмосферой, сопровождающей большей частью ясное небо. Такие условия позволяют наслаждаться солнцем и планировать открытые прогулки или выезды за город без страха намокнуть под дождем.

В среду, 16 июля, температура днем достигнет +31°C, а ночью снизится до +21°C. В течение суток небо будет чистым, безоблачным. Атмосферное давление стабильное – около 743 мм рт. ст. Влажность будет изменяться в пределах от 35 до 75%. Ветер будет несильный – не более 3 м/с. В течение всех суток осадков не ожидается. По народным приметам, по колебаниям мошек и комаров можно предсказать погоду на целую неделю: если кружатся в воздухе, будет сухо.

Четверг, 17 июля, принесет чуть более низкую дневную температуру - до +26°C. Утро начнется с легкого затуманения, однако в дальнейшем облака исчезнут. Давление останется на уровне 743-744 мм, ветер слабый, не превышает 2 м/с, осадков также не предполагается. Показатель влажности будет держаться на среднем уровне. В старину в этот день обращали внимание на "игру луны" - если она переливается и меняет оттенок, стоит ожидать хорошего урожая.

В пятницу, 18 июля, температурные значения несколько возрастут – днем до +29°C. Утром - +25°C, вечером - +24°C. В течение суток небо будет затянуто, однако без осадков. Влажность будет колебаться в пределах 43-70%. Ветер усилится ночью — до 8 м/с, однако дальше стихнет. Давление останется стабильным. По наблюдениям предков, появление желтых облаков на юго-западе могло предвещать осадки, однако в этот раз их не прогнозируют.

Прогноз погоды в Харькове обещает жителям спокойные, тёплые и засушливые дни.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области: выплаты могут получить не все, каким критериям нужно отвечать.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области: украинцев обеспечат продуктами, питьевой водой и не только.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: какую поддержку готовы оказать пожилым украинцам.