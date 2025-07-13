Видача безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Харкові здійснюється лише в офісі організації.

Безкоштовні продукти у Харкові для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення видає благодійна організація «Їжа Харків’янам», повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації. Проєкт реалізується місцевою громадською організацією, яка надає гуманітарну допомогу мешканцям, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Організація працює виключно на території міста й орієнтована на підтримку найбільш вразливих категорій населення — передусім переселенців та людей похилого віку. Допомога надається у вигляді безкоштовних продукти для пенсіонерів у Харкові, засобами гігієни та іншими предметами першої потреби.

Зараз підтримка є одноразовою, однак можливі зміни в порядку надання допомоги — про них організація повідомляє через свої офіційні канали в соціальних мережах.

Щоб скористатися допомогою, необхідно пройти попередню реєстрацію. Заявки приймаються через Instagram або офіційний сайт — активні посилання на форми реєстрації публікуються в профілі організації.

Про початок нової хвилі реєстрації повідомляють у сторіс Instagram та через Telegram-канал. Важливо, щоб заявники були підписані на обидві сторінки.

Видача безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Харкові здійснюється лише в офісі організації — пересилання поштою не передбачене. Отримати допомогу можна особисто або за довіреністю. У будь-якому разі потрібно мати при собі оригінали всіх необхідних документів.

Ініціатива «Їжа Харків’янам» відіграє важливу роль у підтримці харків’ян, яким складно впоратися з повсякденними викликами, допомагаючи забезпечити базові потреби в умовах війни та нестабільності.

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