Выдача бесплатных продуктов для пенсионеров в Харькове производится только в офисе организации.

Бесплатные продукты в Харькове для пенсионеров и других уязвимых категорий населения выдает благотворительная организация «Їжа Харків’янам», сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации. Проект реализуется местной общественной организацией, оказывающей гуманитарную помощь жителям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Организация работает исключительно на территории города и ориентирована на поддержку наиболее уязвимых категорий населения — прежде всего переселенцев и пожилых людей. Помощь оказывается в виде бесплатных продуктов для пенсионеров в Харькове, средствами гигиены и другими предметами первой необходимости.

Сейчас поддержка одноразовая, однако возможны изменения в порядке оказания помощи — о них учреждение сообщает через свои официальные каналы в социальных сетях.

Чтобы воспользоваться помощью, необходимо пройти предварительную регистрацию. Заявки принимаются через Instagram или официальный сайт – активные ссылки на формы регистрации публикуются в профиле фонда.

О начале новой волны регистрации сообщают в Instagram и через Telegram-канал. Важно, чтобы заявители были подписаны на обе страницы.

Выдача бесплатных продуктов для пенсионеров в Харькове осуществляется только в офисе учреждения — пересылка по почте не предусмотрена. Получить пособие можно лично или по доверенности. В любом случае, нужно иметь при себе оригиналы всех необходимых документов.

Инициатива «Їжа Харків’янам» играет немаловажную роль в поддержке харьковчан, которым сложно справиться с повседневными вызовами, помогая обеспечить базовые потребности в условиях войны и нестабильности.

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