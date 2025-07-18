Місцевим мешканцям зробили попередження про те, що їм доведеться терпіти незручності через обмеження руху в Одесі ще деякий час.

Обмеження руху в Одесі тривають вже майже рік, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі міської ради, на узвозі Віталія Блажка і надалі буде ускладнений проїзд. Причина полягає у масштабних роботах, які не завершились у заплановані терміни.

Обмеження руху в Одесі діють ще з 2024 року. Тоді тимчасово перекрили узвіз Віталія Блажка, який раніше мав назву Маринеска. Місто почало будівництво дренажної системи, яка має зупинити зсуви. Для цього прокладають спеціальні водовідвідні канали, що мають відводити ґрунтові води.

Особливо важливо це в періоди сильних дощів, коли вода накопичується у схилах, розмиває їх і призводить до просідання. Інженери переконані, що після завершення дренажних робіт схил більше не замокатиме, і його основа залишиться стабільною.

Проте все йде не так швидко, як хотілося б. Через продовження технічних робіт обмеження руху в Одесі на цій ділянці офіційно продовжили до 2 серпня 2025 року. Відповідне розпорядження вже підписав міський голова.

У зв’язку з цим довелось змінити схеми курсування громадського транспорту. Автобуси № 168, 240 та 250 тепер їздять інакше. В напрямку Пересипських мостів вони повертають з вулиці Пастера на Ольгіївську, далі їдуть через Старопортофранківську, узвіз Ольгіївський, Балківську та Чорноморського козацтва.

Автобуси № 105, 121, 145, 146 і 242 теж об’їжджають проблемну ділянку. Вони повертають з Преображенської на провулок Футуристів, потім їдуть через узвіз Військовий, Приморську та Чорноморського козацтва.

Зміни торкнулись і трамвайного маршруту №1. Його курсування зазнало змін між вулицею Чорноморського козацтва та заводом «Центроліт». Трамвай №3, який сполучає 11-ту станцію Люстдорфської дороги з Пастера, тепер їздить із заїздом на Старосінну площу.

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