Дефицит продуктов во Львовской области и других регионах меняет привычки питания населения.

Дефицит продуктов во Львовской области привел к тому, что привычные для украинцев яблоки стали дороже банан, сообщает Politeka.

Средняя цена достигла 85,20 грн за килограмм — это втрое больше, чем в прошлом. Такая ситуация шокирует потребителей и экспертов, ведь недавно эти фрукты были самыми доступными на рынке.

По словам специалистов аграрной сферы, причины подорожания – старение садов, сокращение площадей под новые насаждения и переориентация производителей на другие культуры. Аграрный аналитик Иван Томич отмечает: отсутствие обновления в отрасли создает длительные риски. Местной продукции почти не осталось, и сейчас полки магазинов заполнены преимущественно импортом из Польши.

По сравнению с прошлым годом, когда яблоки стоили 28,11 грн/кг, нынешняя цена рекордная. Для сравнения, бананы стоят 74,15 грн/кг, в то время как год назад – 64,03 грн. Впервые яблоки оказались дороже экзотических фруктов. Это говорит о глубокой трансформации рынка.

Дефицит продуктов во Львовской области и других регионах меняет привычки питания населения. Эксперты предостерегают: если ситуация не улучшится, яблоки окончательно лишатся статуса базового продукта, превратившись в предмет роскоши. В то же время, импорт не способен компенсировать объем спроса без дальнейшего роста цен.

Напомним, во Львовской области ограничили движение транспорта.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, на дорогах региона ввели так называемый тепловой режим. Он предусматривает ограничение движения для тяжеловесного транспорта.