Обмеження руху транспорту у Львівській області спрямовані на захист дорожньої інфраструктури, яка особливо вразлива до пошкоджень у спекотну погоду.

З 4 липня діють обмеження руху транспорту у Львівській області у зв’язку з підвищенням температури повітря понад +28°C, передає Politeka.

Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, на дорогах регіону запровадили так званий тепловий режим. Він передбачає обмеження руху для великовагового транспорту.

Під заборону потрапляють вантажівки фактичною масою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн. Обмеження діють лише в денний час, коли температура перевищує критичну позначку.

Водночас під дію правил не потрапляють авто, які перевозять небезпечні вантажі, швидкопсувну продукцію, живих тварин і птицю, а також вантажі, необхідні для ліквідації наслідків чи запобігання надзвичайним ситуаціям.

Для інших водіїв, чий транспорт підпадає під заборону, облаштовані спеціальні майданчики для тимчасової стоянки у смугах відведення доріг або біля об’єктів сервісу.

Обмеження руху транспорту у Львівській області спрямовані на захист дорожньої інфраструктури, яка особливо вразлива до пошкоджень у спекотну погоду.

До слова, у Львівській області запроваджено нову систему оплати проїзду. Йдеться про місячні проїзні абонементи, які дають право на необмежену кількість поїздок у міських автобусах, трамваях і тролейбусах. Таку інформацію надає Львівська міська рада.