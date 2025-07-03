Нова система оплати проїзду у Львіові є першим кроком до повноцінної електронної системи громадського транспорту.

З 1 липня запрацювала нова система оплати проїзду у Львівській області, повідомляє Politeka.

Йдеться про місячні проїзні абонементи, які дають право на необмежену кількість поїздок у міських автобусах, трамваях і тролейбусах. Таку інформацію надає Львівська міська рада.

На першому етапі їх можна придбати лише на транспортну картку ЛеоКарт, згодом — і в мобільному додатку LeoСard. Вартість проїзного становить 900 грн для загального тарифу та 450 грн — для студентів. Абонемент діє 30 календарних днів з моменту активації, яку потрібно обрати під час купівлі. Призупинити чи перенести дію неможливо.

Оформити такий місячний проїзний можна в терміналах EasyPay, через однойменний сайт або застосунок, а також у туристичних інформаційних центрах на пл. Ринок і пл. Двірцевій.

Після активації він стає дійсним через 15 хвилин і потребує обов’язкової валідації під час кожної поїздки. У разі продовження маршруту через кінцеву зупинку картку слід провалідувати повторно.

Важливо: користуватися проїзним може лише власник картки ЛеоКарт. Оплата проїзду інших пасажирів чи багажу неможлива. Студентський абонемент діє лише до завершення терміну дії студентського профілю ЛеоКарт, навіть якщо сам абонемент ще активний.

Нова система оплати проїзду у Львові — перший крок до повноцінної електронної системи громадського транспорту.

До слова, у Львові також запровадили новий графік поїздів.

Тим, хто планує мандрівки мальовничими гірськими маршрутами, слід уважно ознайомитися з оновленнями, аби уникнути непорозумінь у дорозі.

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