С 1 июля во Львове заработала новая система оплаты проезда во Львовской области , сообщает Politeka.

Речь идет о месячных проездных абонементах, которые дают право на неограниченное количество поездок в городских автобусах, трамваях и троллейбусах. Такую информацию предоставляет Львовский городской совет.

На первом этапе их можно приобрести только на транспортную карту ЛеоКарт, впоследствии – и в мобильном приложении LeoСard. Стоимость проездного составляет 900 грн. для общего тарифа и 450 грн. — для студентов. Абонемент действует 30 календарных дней с момента активации, которую необходимо выбрать при покупке. Приостановить или перенести действие невозможно.

Оформить такой месячный проездной можно в терминалах EasyPay через одноименный сайт или приложение, а также в туристических информационных центрах на пл. Рынок и пл. Дворцовой.

После активации он становится действительным через 15 минут и требует обязательной валидации во время каждой поездки. При продолжении маршрута через конечную остановку карту следует провалидировать повторно.

Важно: пользоваться проездным может только владелец карты Леокарт. Оплата проезда других пассажиров или багажа невозможна. Студенческий абонемент действует только до истечения срока действия студенческого профиля ЛеоКарт, даже если сам абонемент еще активен.

Новая система оплаты проезда во Львовской области – первый шаг к полноценной электронной системе общественного транспорта.

Кстати, во Львове также ввели новый график поездов.

Тем, кто планирует путешествия по живописным горным маршрутам, следует внимательно ознакомиться с обновлениями, чтобы избежать недоразумений в пути.

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