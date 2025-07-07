С 4 июля действуют ограничения движения транспорта во Львовской области в связи с повышением температуры воздуха свыше +28°C, передает Politeka.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, на дорогах региона ввели так называемый тепловой режим. Он предусматривает ограничение движения для тяжеловесного транспорта.
Под запрет попадают грузовики фактической массой более 24 тонн или с нагрузкой на ось более 7 тонн. Ограничения действуют только в дневное время, когда температура превышает критическую отметку.
В то же время под действие правил не попадают автомобили, которые перевозят опасные грузы, скоропортящуюся продукцию, живых животных и птицу, а также грузы, необходимые для ликвидации последствий или предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Для других водителей, чей транспорт подпадает под запрет, оборудованы специальные площадки для временной стоянки в полосах отвода дорог или возле объектов сервиса.
Ограничения движения транспорта во Львовской области направлены на защиту дорожной инфраструктуры, особенно уязвимой к повреждениям в жаркую погоду.
К слову, во Львовской области введена новая система оплаты проезда. Речь идет о месячных проездных абонементах, которые дают право на неограниченное количество поездок в городских автобусах, трамваях и троллейбусах. Такую информацию дает Львовский городской совет.
На первом этапе их можно приобрести только на транспортную карту ЛеоКарт, впоследствии – и в мобильном приложении LeoСard. Стоимость проездного составляет 900 грн. для общего тарифа и 450 грн. — для студентов. Абонемент действует 30 календарных дней с момента активации, которую необходимо выбрать при покупке. Приостановить или перенести действие невозможно.
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