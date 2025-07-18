Изменение способа получения льгот и жилищных cубсидии для пенсионеров в Черкасской области стало доступнее.

Процедуру получения жилищных субсидий для пенсионеров в Черкасской области и льгот на оплату коммунальных услуг можно удобно изменить, не выходя из дома, сообщает Politeka.net.

Пенсионный фонд Украины дает возможность быстро и без очередей подать соответствующее заявление онлайн, воспользовавшись веб-порталом электронных услуг.

Теперь граждане имеют выбор: получать жилищные субсидии и льготы либо на банковскую карту, либо через отделение почтовой связи. Если вы хотите изменить способ выплаты, достаточно выполнить несколько простых действий в своем электронном кабинете на сайте Пенсионного фонда.

Вот пошаговая инструкция, как подать его на изменение способа получения выплат онлайн:

Войдите в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

После входа в кабинет перейдите в раздел «Коммуникации по ПФУ» , а затем выберите пункт «Заявление на жилищную субсидию или льготу» .

В меню нажмите «Заявление о смене способа выплаты жилищной субсидии или льготы» .

. Заполните электронную форму, указав текущие данные. Разместите отсканированный документ или фото с реквизитами вашего банковского счета, на который вы хотите получать выплаты.

Обязательно согласитесь на обработку персональных данных.

Перед отправкой внимательно проверьте всю введенную информацию. После этого сформируйте заявление, подпишите его с помощью КЭП и отправьте в Пенсионный фонд.

Следить за статусом вашей заявки можно в разделе «Мои обращения» того же личного кабинета.

Подача онлайн значительно упрощает процедуру и позволяет сэкономить время, избежать визитов в государственные учреждения и длинные очереди. Сервис работает 24/7, что удобно для граждан, не имеющих возможности обращаться в будние дни или рабочие часы.

Таким образом, изменение способа получения жилищных cубсидии для пенсионеров в Черкасской области и льгот стало более доступным, быстрым и эффективным благодаря современным онлайн-инструментам Пенсионного фонда Украины.

Источник: velykoseverynivska-silrada.gov.ua.

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