Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области предоставляют в Конотопе.

Продолжается программа по предоставлению бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области, относящихся к социально уязвимым категориям населения, сообщает Politeka.net.

Об этом объявили на странице Римско-Католическая Церковь города Конотоп в Фейсбуке. Один из пунктов выдачи гуманитарной помощи действует в городе Конотоп и открыта регистрация для желающих присоединиться к программе.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области предоставляют в Конотопе. Их могут получить только жители общины, имеющие инвалидность I группы . Отмечается, что помощь не посылается по почте — ее можно получить только лично по месту выдачи. Если вы или ваши близкие отвечаете указанным условиям, не медлите с регистрацией.

Для участия в программе выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области обязательна предварительная онлайн-регистрация, во время которой нужно заполнить соответствующую анкету. Выдача помощи производится по адресу: г. Конотоп, улица Клубная, 72а .

Кроме того, наборы продуктов также предоставляются в городе Сумы . Выдача производится по адресу: улица Харьковская, 35 . Здесь помощь могут получить только малообеспеченные семьи , состоящие на учете в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета .

Эта инициатива стала возможной благодаря поддержке международной организации Global Empowerment Mission UA (GEM) в партнерстве с Фондом Говарда Дж. Баффета.

В Сумах право на получение бесплатных продуктовых наборов имеют семьи, зарегистрированные в территориальной общине по состоянию на 1 июля 2025 года, получающие при этом государственную социальную помощь.

Таким образом, программа охватывает наиболее уязвимые категории населения, помогая получить базовую поддержку в виде продуктовых наборов.

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