Новый график поездов в Ужгород ввели благодаря успешному завершению плановой модернизации железнодорожного пути на Закарпатье, сообщает Politeka.net.

Об этом объявили в Фейсбуке .

Возобновлено полноценное движение пассажирских экспрессов и введен новый график поездов в Ужгород через Славско, Воловец, Сваляву и Мукачево. Это важное обновление позволяет возвращать привычные маршруты для пассажиров, а также усилить сообщение с популярными курортными регионами области.

Обновление маршрута касается ряда поездов дальнего сообщения, среди которых: №3/4; №29/30; №46/45 и №368/367.

В связи с высоким спросом на путешествия в оздоровительные и курортные местности Закарпатья, этим летом будет курсировать и дополнительный состав №283/284 по маршруту Киев – Ужгород Это дает возможность большему количеству людей удобно и комфортно добраться до мест отдыха.

Кроме этого, восстанавливается прямое сообщение в город для состава, маршрут которых раньше был ограничен до станций Мукачево или Чоп.

Все эти обновления вступают в силу с 31 июля. Экспрессы будут снова курсировать по привычному графику, обеспечивая надежное сообщение между западным регионом и остальной страной.

Пассажирам напоминают, что расписание можно посмотреть на официальном сайте Укрзализныци в разделе «Пассажирам» — вкладка «Расписание движения назначенных пассажирских поездов». Билеты доступны для продажи за 20 суток до даты отправления, а на отдельные рейсы, в частности, №46/45 Ужгород – Харьков и №829/830 за 10 суток.

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