Містянам варто підготуватися до змін, адже в Ужгороді впроваджується нова система оплати проїзду.

З липня стартує нова система оплати проїзду в Ужгороді, яка передбачає повну відмову від готівки, повідомляє Politeka.

З 1 липня кожен пасажир має або оплатити безконтактно, або підтвердити право на пільгу через валідатор. Інакше, буде вважатися, що ви не придбали квиток, що несе за собою штрафні санкції.

Нова система оплати проїзду в Ужгороді передбачає використання спеціальних пристроїв при вході в автобус. Вони зчитують банківські та транспортні картки або електронні квитки у вигляді QR-кодів.

Якщо все спрацювало коректно, людина чує звуковий сигнал, а на екрані валідатора з'являється повідомлення про успішний розрахунок.

Під час тестування виявилося, що багато хто досі не розібрався, як правильно користуватися цим пристроєм. Через це виникають затримки, особливо в години, коли пасажиропотік найбільший.

Фахівці радять спочатку розібратися, як працює пристрій. Наприклад, якщо у вас пільгова картка, не прикладайте її кілька разів підряд. Пристрій це не сприймає і не покаже підтвердження. Якщо ж платіжний інструмент недійсний або заблокований, валідатор її просто не зчитує.

А для тих, хто купую квитки одразу за кількох осіб, спочатку потрібно на екрані вказати кількість пасажирів, а вже потім прикладати банківську картку.

До кінця 2025 року місто залишає перехідний період. Це означає, що ще є можливість купити квиток за готівку у водія. Але з 1 січня 2026 року залишиться лише один спосіб — безконтактний. Тобто нова система оплати проїзду в Ужгороді стане єдиною легальною формою розрахунку в міському транспорті.

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