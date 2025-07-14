Горожанам стоит подготовиться к переменам, ведь в Ужгороде вводится новая система оплаты проезда.

С июля стартует новая система оплаты проезда в Ужгороде , предусматривающая полный отказ от наличных денег, сообщает Politeka.

С 1 июля каждый пассажир должен либо оплатить бесконтактно, либо подтвердить право на льготу через валидатор. Иначе будет считаться, что вы не приобрели билет, несущий за собой штрафные санкции.

Новая система оплаты проезда в Ужгороде подразумевает использование специальных устройств при входе в автобус. Они считывают банковские и транспортные карты или электронные билеты в виде QR-кодов.

Если все сработало корректно, человек слышит звуковой сигнал, а на экране валидатора появляется сообщение об успешном расчете.

Во время тестирования оказалось, что многие до сих пор не разобрались, как правильно использовать это устройство. Из-за этого возникают задержки, особенно в часы, когда пассажиропоток самый большой.

Специалисты советуют сначала разобраться, как работает устройство. К примеру, если у вас льготная карта, не прикладывайте ее несколько раз подряд. Устройство это не воспринимает и покажет подтверждение. Если платежный инструмент недействителен или заблокирован, валидатор ее просто не считывает.

А для тех, кто покупаю билеты сразу за несколько человек, сначала нужно на экране указать количество пассажиров, а потом прикладывать банковскую карточку.

До конца 2025 года город покидает переходный период. Это значит, что есть возможность купить билет за наличные деньги у водителя. Но с 1 января 2026 останется только один способ — бесконтактный. То есть, новая система оплаты проезда в Ужгороде станет единственной легальной формой расчета в городском транспорте.

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