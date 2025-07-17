Проект включает широкий спектр гуманитарной помощи, в рамках которого выдаются бесплатные продукты для пенсионеров в Николаеве и области.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Николаеве и области предоставляется благотворительной организацией Каритас Украины в сотрудничестве с ООН, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице организации в Фейсбуке.

Благотворительная организация "Каритас" в сотрудничестве с Управлением ООН по координации гуманитарных дел (OCHA Ukraine) начала внедрение масштабной гуманитарной инициативы, призванной оказать всестороннюю поддержку наиболее уязвимым категориям населения. Особое внимание в рамках проекта уделено людям пожилого возраста – пенсионерам, проживающим в Николаеве и населенных пунктах области.

Этот проект охватывает широкий спектр гуманитарной помощи, направленной на облегчение ежедневных трудностей, с которыми сталкиваются пожилые люди, особенно те, кто остался без надлежащего обеспечения или был вынужден покинуть свой дом из-за боевых действий.

Предусмотрены следующие направления помощи:

Наборы первой необходимости – бесплатные продукты для пенсионеров в Николаевской области – их получают лица, которые недавно эвакуировались с опасных или деоккупированных территорий. В состав входят базовые вещи, необходимые для комфортного существования в первые дни после перемещения.

Гигиенические наборы транзитного типа созданы специально для тех, кто находится в дороге, живет временно в приютах или не имеет стабильного места жительства. Такие наборы позволяют поддерживать элементарную гигиену в сложных условиях.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Николаевской области в виде горячих обедов — готовятся для людей, которые оказались в беде и не могут самостоятельно обеспечить себя едой. Такая поддержка особенно важна для одиноких пенсионеров, часто страдающих от недостатка пищи или ухудшенного здоровья.

Многоцелевая денежная помощь – все желающие могут зарегистрироваться для ее получения. Этот вид помощи позволяет человеку самостоятельно выбрать, на что именно потратить средства: лекарства, еда, средства гигиены или другие жизненно необходимые вещи.

Кроме этого, в рамках еще одного социального проекта - "HAVEN: Обеспечение убежища и жилищных нужд для уязвимых слоев населения в Украине" , команда "Каритас Мариуполь" реализует еще одно направление помощи. Речь идет о раздаче экологического топлива — твердотопливных брикетов из шелухи подсолнечника . Их получают жители Николаевской области, оставшиеся без централизованного отопления или не имеющие возможности приобрести дрова.

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