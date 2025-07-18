Новый график движения транспорта в Киеве будет введен только на выходных, однако стоит знать об изменениях, готовясь к поездкам по городу, сообщает Politeka.net.

Предупреждение сделала пресс-служба КГГА.

В выходные дни – 19 и 20 июля – временно введут новый график движения транспорта в Киеве через проведение традиционных продовольственных ярмарок. Как сообщили в коммунальном предприятии «Киевпасстранс», изменения коснутся маршрутов автобусов и троллейбуса, курсирующих через центральные и жилые районы города.

В частности, ярмарки пройдут на таких улицах: Голосеевской, Кубанской Украины, Николая Закревского, Иорданской и Татарской. В этой связи будут введены временные изменения в передвижении следующих рейсов:

В субботу, 19 июля, изменят маршруты автобусы:

№33 : будет двигаться по такой схеме – от ул. Академика Кухаря на ул. Киото, далее ул. Милютенко, просп. Лесной, ул. Космонавта Поповича в Кубанскую Украину. В обратном направлении – по тому же рейсу.

: будет двигаться по такой схеме – от ул. Академика Кухаря на ул. Киото, далее ул. Милютенко, просп. Лесной, ул. Космонавта Поповича в Кубанскую Украину. В обратном направлении – по тому же рейсу. №39 : в направлении Лысогорского переулка – через Голосеевский, Науки, Лысогорск к развязке с Ракетной и Панорамной. В обратном направлении – по привычному рейсу.

: в направлении Лысогорского переулка – через Голосеевский, Науки, Лысогорск к развязке с Ракетной и Панорамной. В обратном направлении – по привычному рейсу. №63 : будет курсировать только в Кубанскую Украину (от станции метро «Красный Хутор»).

: будет курсировать только в Кубанскую Украину (от станции метро «Красный Хутор»). №81 : будет направляться в обоих направлениях по Академику Кухаря, Киото, Кубанской Украины, просп. Лесной, ул. Космонавт Попович.

: будет направляться в обоих направлениях по Академику Кухаря, Киото, Кубанской Украины, просп. Лесной, ул. Космонавт Попович. №101 : из «Почайны» в Красную Калину – по основному маршруту, дальше через Рональда Рейгана, Николая Закревского, после чего возвращается на свой привычный путь.

: из «Почайны» в Красную Калину – по основному маршруту, дальше через Рональда Рейгана, Николая Закревского, после чего возвращается на свой привычный путь. №34: будет двигаться только на участке между Северной и Степана Бандеры.

В воскресенье, 20 июля, произойдут изменения в движении автобусов:

№31: выполнять рейсы по измененному маршруту – от станции метро «Политехнический институт» через просп. Берестейский, Богдана Гаврилишина, Довнар-Запольского, Дегтяревскую, Белорусскую, Деревлянскую, Юрия Ильенко, Академика Ромоданова, Загоровскую, Князя Владимира Мономаха и Татарскую.

«Киевпасстранс» приносит извинения жителям и гостям столицы за временные неудобства и советует заранее учитывать новый график движения транспорта в Киеве при планировании своих поездок по городу в указанные дни. Изменения будут продолжаться с начала движения транспорта и до завершения ярмарочных мероприятий.

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