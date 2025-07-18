В целом субсидии для пенсионеров в Кривом Роге на оплату коммунальных услуг, как и на приобретение топлива, назначаются на разные сроки.

Субсидия для пенсионеров в Кривом Роге покрывает расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также на управление многоквартирным домом, сообщает Politeka.net.

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 № 848.

Ее расчет производится отдельно для двух сезонов: с первого мая по тридцатое сентября – для неотапливаемого периода, и с первого октября по тридцатое апреля – для отопительного.

Если в составе домохозяйства есть лицо, имеющее право на льготы по оплате коммунальных услуг, субсидия начинает начисляться с месяца, наступающего после месяца, в котором начислена льгота. В то же время, назначение не может быть ранее дать подачу заявления.

Субсидии для пенсионеров в Кривом Роге на оплату теплоснабжения, а также снабжение и распределение природного газа или электроэнергии для отопления — централизованного, автономного или индивидуального — рассчитываются в апреле и октябре. При этом учитывается продолжительность отопительного периода – с шестнадцатого октября по пятнадцатое апреля включительно.

Если гражданин подает заявление на получение ее в течение двух месяцев после начала соответствующего сезона, назначение происходит с начала этого сезона. Впрочем, льгота не может быть начислена раньше, чем возникло право на ее получение.

В случае, когда она назначается для арендаторов жилья, она предоставляется с месяца обращения и до завершения отопительного сезона. При этом срок действия помощи ограничивается концом срока, в котором завершается договор аренды.

Субсидии для пенсионеров в Кривом Роге на приобретение твердого или жидкого печного топлива, а также сжиженного газа предоставляется один раз в год — после личного обращения нуждающегося в помощи.

В целом субсидии на оплату коммунальных услуг, как и приобретение топлива, назначаются на календарный год. При этом помощь на коммунальные услуги рассчитывается с месяца подачи заявления до завершения текущего года.

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