Подорожчання продуктів у Кривому Розі зафіксували на основі моніторингу та даних, зібраних у регіональних супермаркетах, повідомляє Politeka.

За аналітичними підрахунками, найбільше підвищення торкнулося товарів повсякденного попиту: кави, молочної продукції та вершків. Різке зростання цін покупці вже відчули під час щоденних закупівель у великих торгових точках.

Згідно з інформацією від Мінфіну, вартість упаковки кави Nescafe Gold (210 г) зросла з 434 до 549,70 грн. Найзначніший стрибок відбувся 19 червня, коли ціна перевищила 547 гривень і з того часу суттєво не знижувалась.

Також збільшилася середня ціна на молоко Яготинське 2,6% (900 мл) — з 55,91 до 59,39 грн. Наприклад, у «Metro» воно продається по 58,76, у «Novus» — 57,99, а в «Megamarket» — 64,50. Різниця — близько 3,5.

Розцінки на вершки Простонаше 10% (200 мл) також виросли — з 33,04 до 35,40 гривень. У червні середній показник становив 33,53, а нині вартість коливається: 34,01 у «Metro», 33,79 у «Novus» і 38,40 у «Megamarket».

У «Сільпо» цінники демонструють подібну динаміку: зернова кава Різдвяна (200 г) — 289 гривень, вершки Галичина 33% (500 г) — 184 грн, молоко Молокія 3,2% (900 мл) — 64,49. Це ще раз підтверджує загальну тенденцію, що подорожчання продуктів у Кривому Розі охоплює різні категорії товарів.

Фахівці рекомендують місцевим мешканцям частіше порівнювати ціни та орієнтуватися на динаміку вартості базових позицій, щоб краще адаптуватися до змін у витратах. Українцям варто заздалегідь дбати про власний бюджет.

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