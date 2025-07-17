Подорожание продуктов в Кривом Роге зафиксировали на основе мониторинга и данных, собранных в региональных супермаркетах, сообщает Politeka.

По аналитическим подсчетам, наибольшее повышение коснулось товаров повседневного спроса: кофе, молочной продукции и сливок. Резкий рост цен покупатели уже ощутили во время ежедневных закупок в крупных торговых точках.

Согласно информации от Минфина , стоимость упаковки кофе Nescafe Gold (210 г) выросла с 434 до 549,70 грн. Самый значительный скачок произошел 19 июня, когда цена превысила 547 гривен и с тех пор существенно не снижалась.

Также увеличилась средняя цена на молоко Яготинское 2,6% (900 мл) – с 55,91 до 59,39 грн. Например, у «Metro» оно продается по 58,76, у «Novus» – 57,99, а у «Megamarket» – 64,50. Разница – около 3,5.

Расценки на сливки Простонаше 10% (200 мл) также выросли - с 33,04 до 35,40 гривен. В июне средний показатель составил 33,53, а сейчас стоимость колеблется: 34,01 у Metro, 33,79 у Novus и 38,40 у Megamarket.

В «Сильпо» ценники демонстрируют подобную динамику: зерновой кофе Рождественский (200 г) – 289 гривен, сливки Галичина 33% (500 г) – 184 грн, молоко Молока 3,2% (900 мл) – 64,49. Это еще раз подтверждает общую тенденцию, что подорожание продуктов в Кривом Роге охватывает разные категории товаров.

Специалисты рекомендуют местным жителям чаще сравнивать цены и ориентироваться на динамику стоимости базовых позиций, чтобы лучше адаптироваться к изменениям затрат. Украинцам следует заранее заботиться о собственном бюджете.

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