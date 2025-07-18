Денежная помощь в Киевской области предоставляется на оплату аренды квартиры сроком до полугода.

Денежная помощь в Киевской области предоставляется на шесть месяцев благотворительного фонда "Право на захист", сообщает Politeka.

Такая информация отмечена на официальном канале.

В Киевской области начат прием заявок на участие в программе поддержки переселенцев и вернувшихся из-за границы лиц. Денежная помощь в Киевской области предоставляется на оплату аренды квартиры сроком до полугода. Инициативу реализует благотворительный фонд «Право на захист» в партнерстве с УВКБ ООН.

Податься могут внутренне перемещенные граждане и возвращенные временно проживающие в местах компактного размещения (МТП) жители, входящие в список согласно постановлению Кабинета Министров №930, в модульных городках или заведениях, непригодных для постоянного проживания — школах, детсадах, больницах. Также будут рассматриваться заявки от тех, кто снимает жилье в сложных условиях или находится под угрозой выселения.

Программа включает не только оплату аренды, но и включает индивидуальные юридические и профессиональные консультации для достижения финансовой устойчивости. Обязательным условием является наличие четкой стратегии выхода: по завершении периода помощи участники должны иметь возможность самостоятельно справляться с расходами на жилье.

Следует отметить, что прохождение анкетирования не гарантирует автоматического участия. Все обращения рассматриваются индивидуально с учетом ситуации заявителей.

Подать заявку можно через анкету, доступную на официальном ресурсе. Участникам следует не тянуть — программа призвана оказать временную, однако существенную поддержку в период адаптации.

Последние новости:

Напомним Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Киеве: где готовы платить от 40 000 гривен даже без опыта.

Також Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: пожилые люди могут получить поддержку, однако не все.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Киеве: украинцев предупредили о новых ценах.