Ограничение движения во Львове будет продолжаться до завершения всех ремонтных работ, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для всех участников.

Ограничения движения во Львове вводятся со среды, 16 июля, в связи с началом ремонтных работ на мосту над железнодорожным путем на улице Сяйво, сообщает Politeka.

Как сообщает Железнодорожная районная администрация, передает Львовский городской совет , обновление путепровода будет выполнять подрядная организация ООО «Дорожник-Т».

В рамках ремонтного проекта временно закроют одну из полос движения транспорта – в направлении от ул. Сияние до ул. Городокской.

Несмотря на частичное изменение организации дорожного передвижения, значительных пробок не прогнозируют, поскольку на сооружении есть по две полосы в каждом направлении. Перекрытие одной из них позволит приступить к подготовительным работам без полного прекращения движения. В планах – обустройство новой гидроизоляции, ремонт пешеходной части, замена колесоотбойников, перильного ограждения и асфальта. Общая протяженность подлежащего ремонту участка — около 140 метров.

Этот мост был построен еще в 1970-х годах. С этого времени проводились только локальные вмешательства. По результатам обследования техническое состояние конструкции требует текущего обновления. Аналогичные работы по другую сторону моста провели несколько лет назад. Завершение всех этапов планируется к середине осени 2025 года. Стоимость восстановления объекта составляет около 9,5 миллионов гривен.

Ограничение движения во Львове будет продолжаться до завершения всех ремонтных работ, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для всех участников.

К слову, также сообщалось о новой системе оплаты проезда во Львовской области.

Абонемент действует в течение 30 календарных дней и позволяет безлимитно пользоваться автобусами, трамваями и троллейбусами коммунального и частного сообщения. Полная стоимость — 900 грн, студенческая — 450 грн.

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