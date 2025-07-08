Нова система оплати проїзду у Львові створена для зручності пасажирів, які часто користуються транспортом.

Нова система оплати проїзду у Львові почала діяти з 1 липня, повідомляє Politeka.

У місті запровадили абонементи на всі види громадського транспорту. За перші два дні проїзні придбали близько 600 людей. Про це повідомив директор департаменту міської мобільності Львівської міської ради Олег Забарило. Придбати абонемент можна через сайт, додаток або термінали EasyPay, а також у Центрах туристичної інформації на площі Ринок, 1 та Двірцевій.

Абонемент діє протягом 30 календарних днів та дозволяє безлімітно користуватися автобусами, трамваями та тролейбусами комунального й приватного сполучення. Повна вартість — 900 грн, студентська — 450 грн.

За словами Миколи Власюка, директора ЛКП «Львівавтодор», деякі користувачі вже здійснили понад 20 поїздок за два дні. Активно абонемент використовують і студенти — навіть попри літні канікули.

Під час купівлі пасажир обирає дату активації, після чого проїзний автоматично починає діяти. Кожну поїздку потрібно валідувати у салоні транспорту — приклавши транспортну картку до валідатора. У разі перевірки пасажир має пред’явити ту ж картку контролеру.

Нова система оплати проїзду у Львові створена для зручності пасажирів, які часто користуються транспортом, та сприяє розвитку сучасної міської мобільності.

До слова, на Львівщині також введено особливий тепловий режим, який передбачає обмеження руху. Це стосується великовагового транспорту в періоди, коли температура повітря перевищує позначку у 28 градусів за Цельсієм. Ця міра спрямована на збереження стану дорожнього покриття та підвищення безпеки руху в спекотні дні.

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