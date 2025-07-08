Новая система оплаты проезда во Львове создана для удобства пассажиров, часто пользующихся транспортом.

Новая система оплаты проезда во Львове начала действовать с 1 июля, сообщает Politeka.

В городе ввели абонементы на все виды общественного транспорта. За первые два дня проездные приобрели около 600 человек. Об этом сообщил директор департамента городской мобильности Львовского городского совета Олег Забарило. Приобрести абонемент можно через сайт, приложение или терминалы EasyPay, а также в центрах туристической информации на площади Рынок, 1 и Дворцовой.

Абонемент действует в течение 30 календарных дней и позволяет безлимитно пользоваться автобусами, трамваями и троллейбусами коммунального и приватного сообщения. Полная стоимость – 900 грн, студенческая – 450 грн.

По словам Николая Власюка, директора ЛКП «Львовавтодор», некоторые пользователи уже совершили более 20 поездок за два дня. Активно абонемент используют и студенты — даже несмотря на летние каникулы.

При покупке пассажир выбирает дату активации, после чего проездной автоматически начинает действовать. Каждую поездку нужно валидировать в салоне транспорта – приложив транспортную карточку к валидатору. В случае проверки пассажир должен предъявить ту же карту контроллеру.

Новая система оплаты проезда во Львове создана для удобства пассажиров, часто пользующихся транспортом, и способствует развитию современной городской мобильности.

К слову, во Львовской области также введен особый тепловой режим, предусматривающий ограничение движения. Это касается тяжеловесного транспорта в периоды, когда температура воздуха превышает отметку в 28 градусов Цельсия. Эта мера направлена ​​на сохранение состояния дорожного покрытия и повышение безопасности движения в жаркие дни.

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