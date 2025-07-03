Введено особливий "тепловий режим", який передбачає обмеження руху транспорту у Львові та області.

Обмеження руху транспорту у Львові та області ввели через спеку, що насувається на регіон, проте зміни стосуються не всіх водіїв, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила патрульна поліція Львівської області.

Так, введено особливий тепловий режим, який передбачає обмеження руху транспорту у Львові та області. Це стосується великовагового транспорту в періоди, коли температура повітря перевищує позначку у 28 градусів за Цельсієм. Ця міра спрямована на збереження стану дорожнього покриття та підвищення безпеки руху в спекотні дні.

Обмеження руху транспорту у Львові та області стосуються засобів пересування із загальною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більше 7 тонн, що рухаються автомобільними дорогами державного значення.

Під час дії теплового режиму водії таких засобів мають можливість перечекати спеку на спеціально обладнаних майданчиках для тимчасової стоянки, які розташовані як у смугах відведення доріг, так і поблизу об’єктів дорожнього сервісу. Це дозволяє зменшити навантаження на дорожнє покриття та попередити його пошкодження під впливом високої температури.

Контроль за дотриманням обмежень покладено на екіпажі патрульної поліції, які активно слідкують за виконанням правил та реагують на порушення. Правоохоронці наголошують, що ці заходи запроваджені з метою забезпечення безпеки на дорогах та збереження інфраструктури.

При цьому існують винятки з обмежень. Вони стосуються транспорту, який перевозить небезпечні вантажі, швидкопсувні продукти, живих тварин або птицю, а також вантажі, пов’язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій чи реагуванням на них.

За прогнозами синоптиків, у найближчі дні на території регіону очікується спека з температурою повітря, що може сягати до 35 градусів.

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