Ограничения движения транспорта во Львове и области ввели из-за надвигающейся жары на регион, однако изменения касаются не всех водителей, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

Так, веден особый тепловой режим, предусматривающий ограничение движения транспорта во Львове и области. Это касается тяжеловесного транспорта в периоды, когда температура воздуха превышает отметку в 28 градусов Цельсия. Эта мера направлена ​​на сохранение состояния дорожного покрытия и повышение безопасности движения в жаркие дни.

Ограничения движения транспорта во Львове и области касаются средств передвижения с общей массой более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн, которые двигаются автомобильными дорогами государственного значения.

Во время действия теплового режима водители таких средств могут переждать жару на специально оборудованных площадках для временной стоянки, которые расположены как в полосах отвода дорог, так и вблизи объектов дорожного сервиса. Это позволяет уменьшить нагрузку на дорожное покрытие и предотвратить его повреждение под воздействием высокой температуры.

Контроль соблюдения ограничений возложен на экипажи патрульной полиции, которые активно следят за соблюдением правил и реагируют на нарушения. Правоохранители отмечают, что эти меры введены с целью обеспечения безопасности на дорогах и сохранения инфраструктуры.

При этом существуют исключения из ограничений. Они касаются транспорта, перевозящего опасные грузы, скоропортящиеся продукты, живых животных или птицу, а также грузы, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций или реагированием на них.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории региона ожидается жара с температурой воздуха, которая может достигать 35 градусов.

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