В то же время, новая платежка за квартиру с 1 августа в Харькове не коснется определенных категорий граждан.

Новая платежка за квартиру с 1 августа может стать существенным вызовом для жителей Харькова, владеющих просторным жильем, сообщает Politeka.

С начала августа 2025 украинцам поступит новое начисление – налог на недвижимость. Обязанность оплатить возникнет у владельцев квартир более 60 кв. м, частных домов – более 120 кв. м или суммарной жилой площади более 180 кв. м.

Сумма налогообложения определяется на местном уровне, но не превышает 1,5% минимальной зарплаты на 1 января предыдущего года. По состоянию на 2025 год это 106,5 грн за каждый "лишний" метр. К примеру, за 15 дополнительных квадратов в квартире придется внести около 1600 грн. Начисление производится ежегодно, а уведомление поступает до 1 июля. Заплатить нужно в течение 60 календарных дней.

В то же время, новая платежка за квартиру с 1 августа в Харькове не коснется определенных категорий граждан. Увольняются: участники боевых действий, владельцы разрушенных или расположенных в зонах боевых действий жилья, дети-сироты, лица с инвалидностью, религиозные организации, детдома семейного типа, приемные семьи, а также многодетные семьи. Для пенсионеров льгота по налогу на недвижимость не предусмотрена, однако они освобождаются от земельного сбора после 60 лет.

Местные советы имеют право вводить дополнительные льготы или увеличивать необлагаемые налогом границы, учитывая специфику региона.

Источник: unian

К слову, в Харьковской области также подорожал бензин. Пока цифры на стеллах АЗС отличаются довольно существенно. Да, в сетях WOG и ОККО А-95 стоит 61.99. Shell держит ценник на уровне 61,95. SOCAR предлагает по 60:66, а заправки "Параллель" продают по 60:16. Самую низкую цену предлагают БРСМ-Нефть и "Укр-Петроль" - 54.22 и 54.55 соответственно.

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