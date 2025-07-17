Подорожчання бензину в Харкові може стати помітним для водіїв уже зовсім скоро, тож розповідаємо, коли та кому це загрожує.

Подорожчання бензину в Харкові передбачається у межах 2 гривень за літр, повідомляє Politeka.

Подорожчання бензину в Харкові вже відбулося, якщо враховувати 16 липня, коли середня вартість А-95 сягнула 5майже 60 гривень. І хоч приріст здається несуттєвим, експерти наголошують, що це тільки початок. Очікується, що вартість у липні може зрости ще на 2 гривні.

Цьому є кілька причин. Передусім варто говорити про цінник на нафту. На світовому ринку марка Brent знову пішла вверх, а це впливає на закупівельну ціну. Хоча на момент вечора 16 липня вартість Brent трохи знизилася і складала майже 68 доларів за барель, загальна тенденція демонструє зростання.

Саме тому очікується подальше подорожчання бензину в Харкові, адже постачання ресурсу в Україну напряму залежить від ситуації на європейських біржах.

Ще один важливий чинник - санкції, які можуть бути запроваджені проти російської нафти. Їхнє впровадження вплине на логістику і вартість пального, що постачається в Україну через Європу. В результаті ці витрати лягають на плечі споживачів.

Аналітики зазначають, що вже протягом тижня ціна може зрости ще 1 гривню. ІОднак, за найбільш песимістичними оцінками, у деяких мережах зростання може сягнути навіть більше ніж 2 грн. Це стосується насамперед преміальних брендів, які працюють із якісним імпортом.

Наразі цифри на стеллах АЗС відрізняються доволі суттєво. Так, у мережах WOG та ОККО А-95 коштує 61.99. Shell тримає цінник на рівні 61.95. SOCAR пропонує по 60.66, а заправки "Паралель" продають по 60.16. Найнижчу ціну наразі пропонують БРСМ-Нафта та "Укр-Петроль" - 54.22 та 54.55 відповідно.

Джерело: delo.ua

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