Графік відключення води в Харкові планується на період з 15 по 30 липня 2025 року, деякі триватимуть до кінця серпня.

Харківська міська рада повідомляє про графік відключення води в Харкові, передає Politeka.

Про це йдеться на офіційному сайті.

КП «ХТМ» проводить планові та аварійні роботи з тимчасовим припиненням гарячого водопостачання в кількох районах міста.

У зв’язку з дефектами внутрішньобудинкових систем, планово-попереджувальними та довготривалими ремонтними роботами призупинено подачу гарячої води в будинках за адресами: проспект Людвіга Свободи, будинки 24 (під’їзд 1) та 35 (під’їзд 9), де відключені стояки квартир 4,10,16,22,28,34,40,46,52, а також 387,391,395,399,403,407,411,415,419,423,427.

Планові роботи тривають на проспекті Науки (буд. 9-Д, 11, 12, 18/9, 24, 26, 28, 32), вулицях Данилевського, Незалежності, Культури, Інженерному провулку, Шатилівській, Космічній, Клочківській, Ляпунова, Чичибабіна, Професора Отамановського, Євгенія Єніна та Європейській.

Відключення також стосується будинку №28 на вулиці Нескорених (під’їзд 1, кв.144-179), а також будинку №5 на вулиці Біблика (п. 1,2), де немає доступу до квартир №20,24,28,32,33,34,35,37,38,39,41,42,43,45,46,47.

Довготривалий ремонт комунікацій проводиться у будинку 3 на вулиці Академіка Богомольця (під’їзд 1), з відключенням стояків по квартирах 47,53,59,65,71,77.

Графік відключення води в Харкові планується на період з 15 по 30 липня 2025 року, деякі триватимуть до кінця серпня. КП «ХТМ» просить мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і забезпечити доступ до обладнання для прискорення відновлення гарячого водопостачання.

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