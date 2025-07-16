График отключения воды в Харькове планируется на период с 15 по 30 июля 2025 года, некоторые продлятся до конца августа.

Харьковский городской совет сообщает о графике отключения воды в Харькове, передает Politeka.

Об этом говорится на официальном сайте .

КП "ХТМ" проводит плановые и аварийные работы по временному прекращению горячего водоснабжения в нескольких районах города.

В связи с дефектами внутренних инженерных систем здания, проведением планово-предупредительных и долгосрочных ремонтных работ прекращена подача горячей воды в домах по адресам: проспект Людвига Свободы, дома 24 (подъезд 1) и 35 (подъезд 9), где отключены стояки квартир 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, а также 387, 391, 395, 399, 403, 407, 411, 415, 419, 423, 427.

Плановые работы продолжаются на проспекте Науки (дома 9-Д, 11, 12, 18/9, 24, 26, 28, 32), Данилевском, Независимости, Культуры, Инженерном переулке, Шатиловской, Космической, Клочковской, Ляпунове, Чичибабине, Профессоре Отамановском, Евгении Енине, Европейская улица.

Отключение также касается дома №28 на улице Непокоренных (подъезд 1, кв.144-179), а также дома №5 на улице Библика (п. 1,2), где нет доступа к квартирам №20,24,28,32,33,34,35,37,38,39,4144.

Долгосрочный ремонт коммуникаций проводится в доме 3 на улице Академика Богомольца (подъезд 1), с отключением стояков по квартирам 47,53,59,65,71,77.

График отключения воды в Харькове планируется на период с 15 по 30 июля 2025 года, некоторые продлятся до конца августа. КП «ХТМ» просит жителей отнестись с пониманием временных неудобств и обеспечить доступ к оборудованию для ускорения восстановления горячего водоснабжения.

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