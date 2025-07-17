Подорожание бензина в Харькове может стать заметным для водителей уже совсем скоро, так что рассказываем, когда и кому это грозит.

Подорожание бензина в Харькове предполагается в пределах 2 гривен за литр, сообщает Politeka.

Подорожание бензина в Харькове уже произошло, если учитывать 16 июля, когда средняя стоимость А-95 достигла 5 почти 60 гривен. И хотя прирост кажется несущественным, эксперты подчеркивают, что это только начало. Ожидается, что стоимость в июле может вырасти еще на 2 гривны.

Этому несколько причин. Прежде всего, стоит говорить о ценнике на нефть. На мировом рынке марка Brent снова пошла вверх, а это влияет на закупочную цену. Хотя к моменту вечера 16 июля стоимость Brent немного снизилась и составляла почти 68 долларов за баррель, общая тенденция демонстрирует рост.

Именно поэтому ожидается дальнейшее подорожание бензина в Харькове, ведь поставка ресурса в Украину напрямую зависит от ситуации на европейских биржах.

Еще один важный фактор – санкции, которые могут быть введены против российской нефти. Их внедрение повлияет на логистику и стоимость топлива, поставляемого в Украину через Европу. В результате эти расходы ложатся на плечи потребителей.

Аналитики отмечают, что уже за неделю цена может вырасти еще 1 гривну. И Однако, по наиболее пессимистическим оценкам, в некоторых сетях рост может достичь даже более 2 грн. Это касается, прежде всего, премиальных брендов, работающих с качественным импортом.

Пока цифры на стеллах АЗС отличаются довольно существенно. Да, в сетях WOG и ОККО А-95 стоит 61.99. Shell держит ценник на уровне 61,95. SOCAR предлагает по 60:66, а заправки "Параллель" продают по 60:16. Самую низкую цену предлагают БРСМ-Нефть и "Укр-Петроль" - 54.22 и 54.55 соответственно.

Источник: delo.ua

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