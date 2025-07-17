Подорожание проезда в Ровно коснется жителей уже в начале августа.

Подорожание проезда в Ровно ожидается с 1 августа 2025 года, сообщает Politeka.

Соответствующая информация указана в официальном проекте решений Ровенского городского совета.

Наиболее ощутимые изменения будут касаться общественного транспорта, включая троллейбусы и маршрутные такси. Предложенный тариф в троллейбусах будет составлять 15 гривен за поездку, а абонемент в месяц – 400 гривен. Причиной такого шага стали существенные финансовые потери коммунального предприятия «Ровноэлектроавтотранс», которые с годами только росли.

В то же время, цены на перевозку маршрутными автобусами могут вырасти до 18 гривен за билет или перевозку багажа. Такой просмотр объясняется удорожанием основных ресурсов: горючего, запчастей, стоимости ремонта, а также повышением минимального дохода работников.

В случае положительного решения городских депутатов, подорожание проезда в Ровно коснется жителей уже в начале августа.

Кроме изменений в стоимости проезда, в Ровенской области введены ограничения для грузового транспорта. Речь идет о запрете передвижения по дорогам общего пользования днем при температуре воздуха выше +28°C для машин, масса которых превышает 24 тонны, или нагрузка на ось составляет более 7 тонн. Такие меры предпринимают для сохранения дорожного покрытия в жару.

Однако следует учесть то, что запрет не распространяется на спецтехнику, в частности перевозящую живность, опасные вещества, продукты, или вовлеченный в ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций или выполняющий оборонные задачи.

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