У межах ініціативи щодо підвищення рівня комфорту мешканців, планується обмеження руху в Рівненській області, повідомляє Politeka.

Як інофриує Сарненська міська рада, йдеться про місто Сарни.

Міська рада розглядає можливість запровадження нічної заборони на пересування мотоциклів і мопедів на вулиці Широка. Такий крок викликаний численними зверненнями громадян, які скаржилися на гучний звук двигунів у темну пору доби.

Проєкт передбачає встановлення обмеження на нічний рух з 20:00. Його реалізація має на меті знизити звуковий тиск на жителів мікрорайону та прилеглих територій, що дозволить створити сприятливі умови для повноцінного відпочинку. Зменшення рівня шуму — ключова умова якісного сну, особливо в літній період, коли вікна у домівках часто відчинені через спеку.

Крім зменшення дискомфорту, влада акцентує увагу на додаткових перевагах нововведення: нічне обмеження пересування двоколісного транспорту сприятиме підвищенню безпеки. За словами представників Сарненської ради, така ініціатива допоможе запобігти аваріям, які найчастіше трапляються в темний час, коли контроль над транспортними засобами ускладнюється.

Обмеження руху в Рівненській області стосуватиметься саме ділянки вулиці Широка.

До слова, у Рівному також подорожчає проїзд.

Зміни найбільше торкнуться тарифів на тролейбуси та маршрутні таксі. Зокрема, за одну поїздку в тролейбусі пропонують встановити ціну у 15 гривень, а місячний проїзний квиток обійдеться у 400 гривень. Таке рішення пояснюють значними збитками комунального підприємства «Рівнеелектроавтотранс», які лише за останні роки зросли до мільйонних показників.

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