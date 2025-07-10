З 1 серпня 2025 року планується подорожчання проїзду у Рівному, повідомляє Politeka.

Про це йдеться в проєкті рішень Рівненської міської ради.

Зміни найбільше торкнуться тарифів на тролейбуси та маршрутні таксі. Зокрема, за одну поїздку в тролейбусі пропонують встановити ціну у 15 гривень, а місячний проїзний квиток обійдеться у 400 гривень. Таке рішення пояснюють значними збитками комунального підприємства «Рівнеелектроавтотранс», які лише за останні роки зросли до мільйонних показників.

Для маршруток планується підвищення вартості до 18 гривень за поїздку або перевезення багажу. Це пов’язано із збільшенням мінімальної зарплати, подорожчанням палива, запчастин і ремонтних послуг.

Якщо проєкт рішень буде ухвалено, то подорожчання проїзду у Рівному діятиме вже з початку серпня 2025 року.

До слова, на Рівненщині також запровадили обмеження руху транспорту.

Рішення стосується вантажного транспорту загальною масою понад 24 тонни з навантаженням на вісь більше 7 тонн. Їм заборонено рух автошляхами загального користування у денний час, коли температура повітря перевищує +28 градусів. Подібні заходи впроваджуються щороку, щоб уникнути деформацій та пошкоджень асфальтового покриття, яке в спекотну пору стає особливо вразливим до навантажень.

Водночас обмеження руху транспорту в Рівненській області не поширюються на транспортні засоби, що здійснюють перевезення швидкопсувних товарів, небезпечних вантажів, живих тварин, а також ті, що залучені до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій чи виконують оборонні завдання.

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