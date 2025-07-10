С 1 августа 2025 г. планируется подорожание проезда в Ровно, сообщает Politeka.

Об этом говорится в проекте решений Ровенского городского совета.

Изменения больше всего затронут тарифы на троллейбусы и маршрутные такси. В частности, за одну поездку в троллейбусе предлагают установить цену 15 гривен, а месячный проездной билет обойдется в 400 гривен. Такое решение объясняют значительными убытками коммунального предприятия «Ровноэлектроавтотранс», которые только за последние годы выросли до миллионных показателей.

Для маршруток планируется повышение стоимости до 18 гривен за поездку или перевозку багажа. Это связано с увеличением минимальной зарплаты, удорожанием топлива, запчастей и ремонтных услуг.

Если проект решений будет принят, подорожание проезда в Ровно будет действовать уже с начала августа 2025 года.

К слову, в Ровенской области также ввели ограничение движения транспорта.

Решение касается грузового транспорта общей массой более 24 тонн с погрузкой на ось более 7 тонн. Им запрещено движение по автодорогам общего пользования в дневное время, когда температура воздуха превышает +28 градусов. Подобные меры предпринимаются ежегодно во избежание деформаций и повреждений асфальтового покрытия, которое в жаркую пору становится особенно уязвимым к нагрузкам.

В то же время, ограничения движения транспорта в Ровенской области не распространяются на транспортные средства, осуществляющие перевозку скоропортящихся товаров, опасных грузов, живых животных, а также привлеченные к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или выполняющие оборонные задачи.

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