Водночас обмеження руху транспорту в Рівненській області не поширюються на транспортні засоби, що здійснюють перевезення швидкопсувних товарів, небезпечних вантажів, живих тварин.

Обмеження руху транспорту в Рівненській області вводяться з настанням літньої спеки, повідомляє Politeka.

З метою збереження дорожнього покриття у належному стані, водіям великовагового транспорту слід врахувати нові сезонні обмеження.

Рішення стосується вантажного транспорту загальною масою понад 24 тонни з навантаженням на вісь більше 7 тонн. Їм заборонено рух автошляхами загального користування у денний час, коли температура повітря перевищує +28 градусів. Подібні заходи впроваджуються щороку, щоб уникнути деформацій та пошкоджень асфальтового покриття, яке в спекотну пору стає особливо вразливим до навантажень.

Водночас обмеження руху транспорту в Рівненській області не поширюються на транспортні засоби, що здійснюють перевезення швидкопсувних товарів, небезпечних вантажів, живих тварин, а також ті, що залучені до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій чи виконують оборонні завдання.

Водіям рекомендується уважно слідкувати за погодними умовами та планувати маршрути з урахуванням цих вимог, аби уникнути штрафів і затримок у дорозі.

Нагадаємо, що на Рівненщині заговорили про підняття цін на проїзд.

У соціальних мережах рівняни активно обговорюють ймовірне підвищення вартості проїзду, яке може набрати чинності вже з 1 серпня. Люди скаржаться, що чергове зростання тарифів при незмінній якості послуг — це несправедливість, яка вдарить по гаманцях тисяч містян.