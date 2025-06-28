В то же время, ограничения движения транспорта в Ровенской области не распространяются на транспортные средства, осуществляющие перевозку скоропортящихся товаров, опасных грузов, живых животных.

Ограничения движения транспорта в Ровенской области вводятся с наступлением летнего зноя, сообщает Politeka.

С целью сохранения дорожного покрытия в надлежащем состоянии водителям тяжеловесного транспорта следует учесть новые сезонные ограничения.

Решение касается грузового транспорта общей массой более 24 тонн с погрузкой на ось более 7 тонн. Им запрещено движение по автодорогам общего пользования в дневное время, когда температура воздуха превышает +28 градусов. Подобные меры предпринимаются ежегодно во избежание деформаций и повреждений асфальтового покрытия, которое в жаркую пору становится особенно уязвимым к нагрузкам.

В то же время, ограничения движения транспорта в Ровенской области не распространяются на транспортные средства, осуществляющие перевозку скоропортящихся товаров, опасных грузов, живых животных, а также привлеченные к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или выполняющие оборонные задачи.

Водителям рекомендуется внимательно следить за погодными условиями и планировать маршруты с учетом этих требований во избежание штрафов и задержек в пути.

Напомним, что в Ровенской области заговорили о повышении цен на проезд.

В социальных сетях жители активно обсуждают вероятное повышение стоимости проезда, которое может вступить в силу уже с 1 августа. Люди жалуются, что очередной рост тарифов при неизменном качестве услуг – это несправедливость, которая ударит по кошелькам тысяч горожан.