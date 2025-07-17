Ограничение движения в Ровенской области будет касаться именно участка улицы Широкая.

В рамках инициативы по повышению уровня комфорта жителей планируется ограничение движения в Ровенской области, сообщает Politeka.

Как инофриет Сарненский городской совет, речь идет о городе Сарны.

Городской совет рассматривает возможность введения ночного запрета на передвижение мотоциклов и мопедов по улице Широкая. Такой шаг вызван многочисленными обращениями граждан, которые жаловались на громкий звук двигателей в темное время суток.

Проект предусматривает установление ограничения ночного движения с 20:00. Его реализация имеет целью снизить звуковое давление на жителей микрорайона и близлежащих территорий, что позволит создать благоприятные условия для полноценного отдыха. Уменьшение уровня шума – ключевое условие качественного сна, особенно в летний период, когда окна в домах часто открыты из-за жары.

Помимо уменьшения дискомфорта власти акцентируют внимание на дополнительных преимуществах нововведения: ночное ограничение передвижения двухколесного транспорта будет способствовать повышению безопасности. По словам представителей Сарненского совета, такая инициатива поможет предотвратить аварии, которые чаще всего случаются в темное время, когда контроль над транспортными средствами усложняется.

Ограничение движения в Ровенской области будет касаться именно участка улицы Широкая.

Кстати, в Ровно также подорожает проезд.

Изменения больше всего затронут тарифы на троллейбусы и маршрутные такси. В частности, за одну поездку в троллейбусе предлагают установить цену 15 гривен, а месячный проездной билет обойдется в 400 гривен. Такое решение объясняют значительными убытками коммунального предприятия «Ровноэлектроавтотранс», которые только за последние годы выросли до миллионных показателей.

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