Обмеження руху у Львові триватиме до завершення всіх ремонтних робіт, аби гарантувати безпеку і комфорт для всіх учасників.

Обмеження руху у Львові запроваджуються із середи, 16 липня, у зв’язку з початком ремонтних робіт на мосту над залізничною колією на вулиці Сяйво, повідомляє Politeka.

Як інформує Залізнична районна адміністрація, передає Львівська міська рада, оновлення шляхопроводу виконуватиме підрядна організація ТОВ «Шляховик-Т».

У рамках ремонтного проєкту тимчасово закриють одну зі смуг руху транспорту — у напрямку від вул. Сяйво до вул. Городоцької.

Незважаючи на часткову зміну організації дорожнього пересування, значних заторів не прогнозують, оскільки на споруді є по дві смуги в кожному напрямку. Перекриття однієї з них дозволить розпочати підготовчі роботи без повного припинення руху. У планах – облаштування нової гідроізоляції, ремонт пішохідної частини, заміна колесовідбійників, перильного огородження та асфальту. Загальна протяжність ділянки, що підлягає ремонту, — близько 140 метрів.

Цей міст було зведено ще в 1970-х роках. З того часу проводились лише локальні втручання. За результатами обстеження, технічний стан конструкції вимагає поточного оновлення. Аналогічні роботи на іншому боці мосту провели кілька років тому. Завершення усіх етапів планується до середини осені 2025 року. Вартість відновлення об’єкта складає близько 9,5 мільйона гривень.

Обмеження руху у Львові триватиме до завершення всіх ремонтних робіт, аби гарантувати безпеку і комфорт для всіх учасників.

До слова, також повідомлялося про нову систему оплати проїзду на Львівщині.

Абонемент діє протягом 30 календарних днів та дозволяє безлімітно користуватися автобусами, трамваями та тролейбусами комунального й приватного сполучення. Повна вартість — 900 грн, студентська — 450 грн.

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