Дефицит продуктов в Виннице сказался не только на физической доступности яблок, но и на их социальной роли.

Дефицит продуктов в Виннице затронул один из самых привычных фруктов, сообщает Politeka.

Такую информацию сообщает "Hromadske".

Их стоимость поднялась до рекордных 85,20 грн за килограмм, что втрое превышает прошлогоднюю отметку. Специалисты рынка указывают, что украинцы почти полностью остались без местного урожая, а полки магазинов заполнены импортом.

По данным аналитиков, еще в июне 2024 года средняя цена составила 28,11 грн. Нынешняя ситуация стала возможной из-за упадка садоводства. Эксперт Иван Томич отмечает, что причиной кризиса является старение деревьев и уменьшение площадей новых насаждений. Кроме того, нестабильные погодные условия в прошлом сезоне также повлияли на объем продукции.

Александр Хорев из EastFruit Weekly Ukraine подчеркивает, что сегодня внутренний рынок полностью заполонили польские яблоки. Они вытеснили отечественную продукцию, которая больше не выдерживает конкуренции ни по количеству, ни по качеству.

Дефицит продуктов в Виннице сказался не только на физической доступности яблок, но и на их социальной роли - теперь этот фрукт постепенно переходит в категорию премиум-товаров. В сравнении, бананы стали дешевле: сейчас стоят около 74,15 грн за килограмм, что делает их более привлекательным вариантом для потребителя.

Если тенденция сохранится, яблоко потеряет статус традиционного продукта, став символом экономического неравенства. Эксперты отмечают необходимость срочных мер по поддержке садоводства на национальном уровне.

Без государственной поддержки отрасли существует риск окончательного вытеснения украинских яблок с рынка, что приведет к еще большей зависимости импорта.

Источник: " Hromadske "

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