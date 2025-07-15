Подорожчання продуктів у Вінниці набирає обертів, адже за останній місяць вартість основних видів м’яса помітно зросла, повідомляє Politeka.

За інформацією з порталу Мінфін, станом на 13 липня 2025 року ціни на курятину, свинину та варену ковбасу демонструють стабільне підвищення.

Наразі середня вартість курячого стегна становить 139 гривень за кілограм. У Megamarket продукт коштує 159 грн, у Novus — 119. При цьому в червні ціна становила 138,92, тож ріст склав майже 5 гривень. Відчутне підвищення зафіксовано з кінця червня — зокрема, 3 липня курятина коштувала 154, тоді як ще 16 червня — лише 134,05.

Ціна на варену ковбасу марки «Алан Лікарська» теж зросла. Середнє значення наразі — 412,98 грн/кг. У Novus — 449, у Metro — 447,01, тоді як у Megamarket — 357. Для порівняння, у червні середня вартість була 417,93. За останні 30 днів споживча ціна зросла на 11,63 грн.

Свинина (грудинка) додала в ціні не так стрімко, але тренд також висхідний. Поточна середня цифра — 215,20 гривень за кілограм. У Novus ціна — 199, у Metro — 207,90, а в Megamarket — 238. Порівняно з минулим місяцем , коли середня вартість становила 212,16, маємо зростання на 3,55.

Додатково, згідно з асортиментом Сільпо, куряче стегно марки «Епікур» у великому лотку коштує 3,1 за 100 г. Варена ковбаса «Алан Українська» — 449 за 330 г, а свиняча грудинка — 19,99 за 100 г.

Отже, подорожчання продуктів у Вінниці помітне в усіх категоріях м’ясної продукції. З урахуванням загального тренду зростання, очікується, що вартість залишатиметься високою й надалі, особливо в умовах коливань ринку та сезонних чинників.

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