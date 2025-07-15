Подорожание продуктов в Виннице заметно во всех категориях мясной продукции.

Подорожание продуктов в Виннице набирает обороты, ведь за последний месяц стоимость основных видов мяса заметно выросла, сообщает Politeka.

По информации из портала Минфин , по состоянию на 13 июля 2025 цены на курятину, свинину и вареную колбасу демонстрируют стабильное повышение.

В настоящее время средняя стоимость куриного бедра составляет 139 гривен за килограмм. В Megamarket продукт стоит 159 грн, у Novus — 119. При этом в июне цена составляла 138,92, так что рост составил почти 5 гривен. Ощутимое повышение зафиксировано с конца июня — в частности, 3 июля курятина стоила 154, тогда как еще 16 июня — всего 134,05.

Цена на вареную колбасу марки «Алан Врачебная» тоже выросла. Среднее значение сейчас - 412,98 грн/кг. У Novus – 449, у Metro – 447,01, тогда как у Megamarket – 357. Для сравнения, в июне средняя стоимость была 417,93. За последние 30 дней потребительская цена увеличилась на 11,63 грн.

Свинина (грудинка) прибавила в цене не столь стремительно, но тренд также восходящий. Текущая средняя цифра – 215,20 гривен за килограмм. У Novus цена – 199, у Metro – 207,90, а в Megamarket – 238. По сравнению с прошлым месяцем, когда средняя стоимость составляла 212,16, имеем рост на 3,55.

Дополнительно, согласно ассортименту Сильпо, куриное бедро марки «Эпикур» в большом лотке стоит 3,1 за 100 г. Вареная колбаса «Алан Украинская» – 449 за 330 г, а свиная грудинка – 19,99 за 100 г.

Следовательно, подорожание продуктов в Виннице заметно во всех категориях мясной продукции. С учетом общего тренда роста, ожидается, что стоимость будет оставаться высокой и дальше, особенно в условиях колебаний рынка и сезонных факторов.

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