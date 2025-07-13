Обмеження руху у Вінницькій області є вимушеним кроком задля збереження безпеки дорожньої мережі у критичні температурні дні.

У зв’язку з підвищенням температури повітря ввели сезонні обмеження руху у Вінницькій області для важкого транспорту, повідомляє Politeka.

Така інформація надана Крижопільською селищною радою.

Йдеться про заборону пересування автотранспорту, маса якого перевищує 24 тонни або навантаження на вісь більше 7 тонн. Тимчасова заборона діє у світлий час доби, коли стовпчик термометра піднімається понад +28°C.

Як повідомляє Управління житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, благоустрою, комунальної власності та захисту довкілля Крижопільської громади, ці заходи необхідні для збереження дорожнього покриття, яке у спекотну пору особливо вразливе до перевантажень.

Начальник профільного управління Валерій Пацай зазначає, що на визначених ділянках встановлено дорожні знаки, що попереджають про тимчасові заборони. Водіям рекомендовано дотримуватись інструкцій, особливо у період пікових температур. За нормальних погодних умов обмеження скасовуються автоматично, і рух здійснюється за стандартним режимом.

Дотримання встановлених правил контролює Національна поліція Тульчинського району.

Влада просить перевізників враховувати нові умови при плануванні маршрутів, щоб уникнути штрафів та убезпечити інфраструктуру від передчасного зносу. Обмеження руху у Вінницькій області — вимушений крок задля збереження безпеки дорожньої мережі у критичні температурні дні.

До слова, у Вінницькій області також запровадили новий графік транспорту. Він передбачає оновлений розклад рейсів з обох кінців маршруту. Зі сторони Вінниці перші автобуси вирушатимуть уже о 6:10 ранку. Далі рейси відбуватимуться майже щогодини: 7:40, 8:40, 9:40, 10:45, 11:40, 12:50, 14:00, 15:00, 16:25, 17:30, 19:00.

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