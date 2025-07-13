Ограничение движения в Винницкой области является вынужденным шагом для обеспечения безопасности дорожной сети в критические температурные дни.

В связи с повышением температуры воздуха ввели сезонные ограничения движения в Винницкой области для тяжелого транспорта, сообщает Politeka.

Такая информация предоставлена ​​Крыжопольским поселковым советом .

Речь идет о запрещении передвижения автотранспорта, масса которого превышает 24 тонны или погрузки на ось более 7 тонн. Временное запрещение действует в светлое время суток, когда столбик термометра поднимается свыше +28°C.

Как сообщает Управление жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры, благоустройства, коммунальной собственности и защиты окружающей среды Крижопольской общины, эти меры необходимы для сохранения дорожного покрытия, которое в жаркую пору особенно уязвимо к перегрузкам.

Начальник профильного управления Валерий Пацай отмечает, что на определенных участках установлены дорожные знаки, предупреждающие временные запреты. Водителям рекомендуется следовать инструкциям, особенно в период пиковых температур. При нормальных погодных условиях ограничения отменяются автоматически и движение осуществляется по стандартному режиму.

Соблюдение установленных правил контролирует Национальная полиция Тульчинского района.

Власти просят перевозчиков учитывать новые условия при планировании маршрутов во избежание штрафов и обезопасить инфраструктуру от преждевременного износа. Ограничение движения в Винницкой области — вынужденный шаг по обеспечению безопасности дорожной сети в критические температурные дни.

К слову, в Винницкой области также был введен новый график транспорта. Он предполагает обновленное расписание рейсов с обоих концов маршрута. Со стороны Винницы первые автобусы будут отправляться уже в 6:10 утра. Далее рейсы будут проходить почти каждый час: 7:40, 8:40, 9:40, 10:45, 11:40, 12:50, 14:00, 15:00, 16:25, 17:30, 19:00.

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