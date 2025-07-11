Місцевим мешканцям варто звернути увагу на новий графік транспорту у Вінницькій області, тож розповідаємо про це детальніше.

Новий графік транспорту у Вінницькій області передбачає зміни у русі приміських автобусів, повідомляє Politeka.

Як інформує адміністрація маршруту, нововведення ввели на рейсі Вінниця – Козятин. Новий графік транспорту у Вінницькій області офіційно набув чинності з понеділка, 7 липня.

Новий графік транспорту у Вінницькій області передбачає оновлений розклад рейсів з обох кінців маршруту. Зі сторони Вінниці перші автобуси вирушатимуть уже о 6:10 ранку. Далі рейси відбуватимуться майже щогодини: 7:40, 8:40, 9:40, 10:45, 11:40, 12:50, 14:00, 15:00, 16:25, 17:30, 19:00.

У свою чергу, з Козятина він стартує о 5:40, і далі виїжджатиме в такі години: 6:50, 8:00, 9:30, 10:30, 11:20, 12:30, 13:40, 14:50, 16:00, 17:10, 19:30. Пасажири можуть обрати зручний час поїздки згідно з оновленим розкладом, який уже доступний для ознайомлення в касах та на зупинках.

У самому облцентрі також з’явилися приємні зміни, які стосуються поїздок до Гавришівки. Місцеві мешканці там зверталися до міської ради із проханням збільшити кількість маршруток та покращити умови перевезення. І їхні прохання почули.

Тепер автобусний маршрут №34А, який з’єднує Залізничний вокзал із Гавришівкою, курсує частіше та довше. Рейси починаються о шостій ранку і тривають аж до дев’ятої вечора. На лінії працює два автобуси Богдан.

Один із них виходить на маршрут щодня, інший виконує функцію резервного, на випадок технічних замін. Ці автобуси нові та більш місткі, що дозволяє уникнути скупчень у салоні. Раніше обслуговуванням цього напрямку займався приватний перевізник, який використовував мікроавтобус.

Також рейс подовжили: тепер він проходить через Писарівку та Турбівське шосе, а ще має додатковий заїзд на вулиці Гетьмана Мазепи й Максима Шимка.

Джерело: Козятин.інфо.

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