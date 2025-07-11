Местным жителям стоит обратить внимание на новый график транспорта в Винницкой области, так что рассказываем об этом подробнее.

Новый график транспорта в Винницкой области подразумевает изменения в движении пригородных автобусов, сообщает Politeka.

Как сообщает администрация маршрута, нововведения ввели на рейсе Винница – Казатин. Новый график транспорта в Винницкой области официально вступил в силу с понедельника, 7 июля.

Новый график транспорта в Винницкой области предусматривает обновленное расписание рейсов с обоих концов маршрута. Со стороны Винницы первые автобусы будут отправляться уже в 6:10 утра. Далее рейсы будут проходить почти ежечасно: 7:40, 8:40, 9:40, 10:45, 11:40, 12:50, 14:00, 15:00, 16:25, 17:30, 19:00 .

В свою очередь, с Казятина он стартует в 5:40, и дальше будет выезжать в такие часы: 6:50, 8:00, 9:30, 10:30, 11:20, 12:30, 13:40, 14:50, 16:00, 19:10. Пассажиры могут выбрать удобное время поездки согласно обновленному расписанию, которое уже доступно для ознакомления в кассах и на остановках.

В самом облцентре также появились приятные изменения, касающиеся поездок в Гавришевку. Местные жители обращались в городской совет с просьбой увеличить количество маршруток и улучшить условия перевозки. И их просьбы услышали.

Теперь автобусный маршрут №34А, соединяющий Железнодорожный вокзал с Гавришевкой, курсирует чаще и дольше. Рейсы начинаются в шесть утра и продолжаются вплоть до девяти вечера. На линии работает два автобуса Богдан.

Один из них выходит на маршрут ежедневно, другой выполняет функцию резервного на случай технических замен. Эти автобусы новые и более вместительные, что позволяет избежать скоплений в салоне Ранее обслуживанием этого направления занимался частный перевозчик, который использовал микроавтобус.

Также рейс продлили: теперь он проходит через Писаревку и Турбовское шоссе, а еще дополнительный заезд на улицы Гетьмана Мазепы и Максима Шимко.

Источник: Казятин.инфо .

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