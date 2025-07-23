В "Киевавтодоре" просят жителей города отнестись с пониманием временных неудобств в виде ограничения движения в Киеве.

Ограничения движения в Киеве продлятся до 31 августа в Шевченковском районе, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".

С 24 июля коммунальные службы начинают текущий ремонт покрытия на Глубочицком проезде. По информации Киевской городской государственной администрации, работы будут выполняться на участке между улицами Сечевых Стрельцов и Глубочицкой.

В период обновления инфраструктуры возможны осложнения для транспорта. Городские дорожные службы призывают водителей быть внимательными, соблюдать временные ограничения и выбирать альтернативные маршруты.

Ремонтные работы продолжаются и в других районах столицы. В частности, в Дарницком районе до 10 октября дорожники обновляют покрытие по улице Драгоманова — от перекрестка с Анны Ахматовой до дома №2. Временно изменена организация проезда.

В Деснянском районе, на улице Оноре де Бальзака, до 10 сентября пройдет текущее обновление дорожного полотна на участке от Сержа Лифаря до Александры Экстер. Все работы выполняются без полного перекрытия, однако передвижение частично усложнено.

До 1 сентября ремонт проходит на улице Елизаветы Чавдар. В Дарницком — перекрыты полосы на участке между Борисом Гмыри и Софией Русовой.

В "Киевавтодоре" просят жителей города отнестись с пониманием временных неудобств в виде ограничения движения в Киеве. Задача работников — улучшить состояние дорожного полотна и обеспечить безопасное движение на обновленных участках.

Кстати, украинцам также сообщали об отключении света в Киеве и области с 21 по 27 июля.

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