Прогноз погоды в Запорожской области на неделю с 24 по 30 июля свидетельствует о преимущественно жарких условиях с кратковременными влажными вставками, которые могут несколько освежить атмосферу.

Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 24 по 30 июля обещает дежурство жарких дней с кратковременными осадками, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт meteofor .

Уже 24 числа температура воздуха достигнет +32°C, однако на следующий день резко упадет до +22°C, после чего снова повысится до +31°C и опустится до +20°C 26 числа. После этого столбик термометра начнет снова расти, достигнув пиковых +36°C 29 числа, с последующим постепенным понижением в конце недели.

Направление ветра будет меняться, в основном дуя с запада, северо-запада, севера, юго-востока и севера. Сила порывов составит от 3 до 12 метров в секунду. Сильнейшие порывы будут зафиксированы 24 числа – до 12 м/с, что может привести к некоторым неудобствам в открытых местах.

Осадков ожидается немного, но 24 июля возможен дождь с интенсивностью 1,3 мм. Также небольшие осадки в виде дождя пройдут 30 июля (4,3 мм), 27-го (0,2 мм), 28-го (0,8 мм) и 29-го (0,9). Остальные дни будут преимущественно сухими.

Прогноз погоды в Запорожской области на неделю с 24 по 30 июля свидетельствует о преимущественно жарких условиях с кратковременными влажными вставками, которые могут несколько освежить атмосферу. Высокие температуры потребуют внимания к гидратации и защите от солнца.

Учитывая изменчивость погодных параметров, жителям и гостям города следует быть готовыми к разным сценариям, ведь жаркие и прохладные дни могут влиять на самочувствие. Рекомендуется следить за обновлением прогноза, чтобы эффективно планировать повседневные дела и отдых.

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