Роботи проводитимуться на трамвайній колії, тому введено новий графік руху транспорту у Запоріжжі та змінено маршрути.

Новий графік руху транспорту у Запоріжжі планують ввести на популярному маршруті, проте зміни лише тимчасові, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала прес-служба міської ради.

У понеділок, 23 липня, в місті буде тимчасово обмежено пересування трамваїв на окремій ділянці та введено новий графік руху транспорту у Запоріжжі через проведення аварійно-відновлювальних робіт. З 9 години 30 хвилин до 14 години 30 хвилин трамваї не курсуватимуть на відрізку між зупинками «вулиця Шкільна» та «Парк Перемоги».

Роботи проводитимуться на трамвайній колії, тому введено новий графік руху транспорту у Запоріжжі та змінено маршрути № 3, № 14 та № 16 у зазначений період буде змінено наступним чином:

Трамваї маршрутів № 3 та № 16 курсуватимуть від своїх кінцевих зупинок «Запоріжжя Ліве» і «Павло-Кічкас» лише до кільця для розвороту «Запоріжцирк». У зворотному напрямку пересування здійснюватиметься до трамвайного депо зі сторони кінцевої зупинки «Вокзал Запоріжжя-І».

Трамвай маршруту № 14 курсуватиме у скороченому режимі — лише від кінцевої зупинки «Автострада» до трамвайного депо.

Просимо пасажирів заздалегідь врахувати ці зміни під час планування поїздок і вибирати альтернативні маршрути, якщо це необхідно. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння.

Крім цього, із 31 липня 2025 року поїзд далекого сполучення № 39/40, почне рух за оновленим маршрутом із заходом до прикордонного міста Чоп.

Подорожуючи назад, пасажири зможуть скористатися зручними пересадками в Чопі з поїздів, що прибувають із Європи. Зокрема, з рейсів із чеської столиці Праги, угорських міст Ньїредьхаза та Захонь, а також зі словацького Кошице.

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