Работы будут проводиться на трамвайном пути, поэтому введен новый график движения транспорта в Запорожье и изменены маршруты.

Новый график движения транспорта в Запорожье планируется ввести на популярном маршруте, однако изменения лишь временные, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовала пресс-служба городского совета.

В понедельник, 23 июля, в городе будет временно ограничено передвижение трамваев на отдельном участке и введен новый график движения транспорта в Запорожье из-за проведения аварийно-восстановительных работ. С 9 часов 30 минут до 14 часов 30 минут трамваи не будут курсировать на отрезке между остановками «улица Школьная» и «Парк Победы».

Работы будут проводиться на трамвайном пути, поэтому введен новый график движения транспорта в Запорожье и изменены рейсов № 3, № 14 и № 16 в указанный период будет изменен следующим образом:

Трамваи рейсов № 3 и № 16 будут курсировать от своих конечных остановок «Запорожье Ливое» и «Павел-Кичкас» только к кольцу для разворота «Запорожцирк». В обратном направлении передвижение будет осуществляться в трамвайное депо со стороны конечной остановки «Вокзал Запорожье-І».

Трамвай маршрута № 14 будет курсировать в сокращенном режиме только от конечной остановки «Автострада» до трамвайного депо.

Просим пассажиров заранее учесть эти изменения при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты, если это необходимо. Извиняемся за временные неудобства и благодарим за понимание.

Кроме этого, с 31 июля 2025 поезд дальнего сообщения № 39/40, начнет движение по обновленному маршруту с заходом в пограничный город Чоп.

Путешествуя назад, пассажиры смогут воспользоваться удобными пересадками в Чопе из прибывающих из Европы поездов. В частности, из рейсов из чешской столицы Праги, венгерских городов Ньиредьхаза и Захонь, а также из словацкого Кошице.

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