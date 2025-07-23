В связи с проведением технических работ на железнодорожной инфраструктуре Киевской области введен новый график движения поездов в Киеве.

Новый график движения поездов в Киеве касается пригородных электропоездов и отдельных популярных маршрутов, которыми пользуются горожане и гости столицы, сообщает Politeka.net.

Предупреждение об изменениях объявила "Укрзализныця" в своем

телеграмм-канале.

В связи с проведением технических работ на железнодорожной инфраструктуре Киевской области, в период до 31 июля 2025 г. произойдут временные изменения. Потому вводится новый график движения поездов в Киеве. Изменения коснутся как времени отправления, так и прибытия, поэтому пассажирам следует внимательно ознакомиться с обновленным расписанием.

В частности, на этот период вводится новый график движения поездов в Киеве :

№ 6671, который следует по маршруту Святошино — Немешаево , будет отправляться в 08:19 и прибывать в 08:58. Это на 13 минут позже обычного времени отправления (08:06) и на 12 минут позже обычного времени прибытия (08:46).

№6672, курсирующий в обратном направлении — Клавдиево — Святошино , будет отправляться в 07:20 и прибывать в конечную станцию в 08:07. По сравнению с привычным графиком, это на 11 минут позже отправление (было 07:09) и на 11 минут позже прибытие (было 07:56).

№ 6676 по маршруту Немешаево — Святошино будет отправляться в 09:10 вместо привычных 08:56, а прибывать в 10:00 — что на 24 минуты позже предыдущего времени прибытия (09:36).

Пассажиров просят заблаговременно планировать свои поездки с учетом обновленного расписания. В случае необходимости подробную информацию можно получить на официальном сайте Укрзализныци или обратившись в кассы и справочные службы вокзалов. Изменения временные и после завершения работ график движения будет восстановлен по старому расписанию.

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